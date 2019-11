Kourtney verdwijnt even uit Kardashian- realityreeks

Spijtig nieuws voor fans van de realityreeks ‘Keeping Up With the Kardashians’: Kourtney, de oudste zus van de beroemde familie, zal in het volgende seizoen minder in beeld komen. De reden? De 40-jarige ster wil meer tijd vrijmaken voor haar gezin.

In een interview met Entertainment Tonight naar aanleiding van het nieuwe KKW-parfum vertelt Kourtney dat ze haar werk op de set op pauze wil zetten. Ze vertelt er ook meteen bij dat haar vertrek niet permanent, maar tijdelijk is.

“Ik heb besloten dat ik meer tijd wil doorbrengen als mama en de meeste energie in het moederschap wil investeren”, zei ze. De fans zullen naar eigen zeggen meer over haar beslissing te weten komen in het volgende seizoen van de reeks, die al aan het achttiende seizoen toe is.

Kourtney Kardashian heeft drie kinderen met Scott Disick: Mason, Penelope en Reign. De twee zijn gescheiden en hij is nu samen met Sofia Richie, de dochter van soulzanger Lionel Richie. Naast haar televisiewerk runt de beroemde mama nog een eigen wellness en haar lifestylesite Poosh.