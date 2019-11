De Britse comedian Ricky Gervais (58) gaat voor de vijfde keer de uitreiking van de Golden Globes presenteren. Eerder had hij gezegd dat hij de filmprijzen nooit meer zou hosten.

Van 2010 tot 2012 presenteerde Gervais de filmprijzen. In 2016 deed hij dat voor de vierde keer. ‘Ze hebben me opnieuw een voorstel gedaan dat ik niet kon weigeren’, zegt Gervais. ‘Maar dit is de allerlaatste ...