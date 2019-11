Samen zingen werkt verbindend!

Genk - Afgelopen zondag 10 november organiseerde de Socioculturele raad van Genk de eerste editie van ‘Iedereen Zingt!’. Het doel was een gezellige avond te organiseren om samen te zingen. Niet meer en niet minder. Ongeacht of je wél of niet kon zingen, dat maakte niet uit. Plezier maken met zang als gemeenschappelijke deler.

Meer dan 120 enthousiastelingen waren afgezakt naar zaal ’t Park in Winterslag. Het zangteam bestaande uit Martien Vanhaverbeke, Betül Bayrak en Jos Venken werd aangevuld met Daniel Cardoso en Greet Tilkin. Muzikaal werd het team ondersteund door pianovirtuoos Chris Tilkin!

Ze hadden zo’n 11 nummers geselecteerd en via een zangboekje konden de aanwezigen meteen luidkeels meezingen. De sfeer zat er direct in. Het merendeel van de aanwezigen zat bij het begin nog op een stoel. Die vlogen spoedig aan de kant! Er werd gelachen, gedanst maar vooral gezongen.

Van het uitbundige ‘ik Hou van U’ , over ‘The Lion Sleeps Tonight’ tot ‘Daar is de Lente!’, een leuke selectie klassiekers, meezingers en ingetogen nummers passeerden de revue. De aanwezigen konden ,via briefjes in een postbus, hun feedback geven op het einde van de avond. En de meningen waren niet verdeeld, integendeel! ‘Dit zou elke week moeten kunnen!’ weerklonk het bij alfoop. De sfeer zat er dik in en de noodkreet naar ‘meer van dit’ was duidelijk hoorbaar.

‘’Muziek werkt verbindend, zei iemand ons in de pauze, en dat is echt zo gebleken,’ aldus een opgetogen Schepen van Cultuur Anniek Nagels, ‘ het team gaat nu alles grondig evalueren, maar een vervolg ligt zeker in de verwachtingen!’.