Jongerenwerking Pieter Simenon combineert boksen en paardrijden

Lommel - Samenwerken met jongens uit de Bijzondere Jeugdzorg betekent voortdurend op zoek gaan naar een manier om een ingang te vinden in hun leefwereld en hen op een niet schoolse manier toch zoveel mogelijk bij te leren.

Jongerenwerking Pieter Simenon is er van overtuigd dat boksen en paardrijden ideale ingangspoorten zijn om jongeren bewust te maken over hun gedrag, wat de impact hiervan is op anderen en hieraan sturing te geven. Boksen door fysiek en mentaal bezig te zijn; paarden omdat ze een spiegel zijn en veel vertellen over onszelf.

Door de techniek van boksen en paardrijden komen de begeleiders samen met de jongeren tot succeservaringen. De jongeren leren doorzetten en krijgen zelfvertrouwen.

Een Hart voor Limburg gelooft in de sterkte van deze combi-methodiek en ondersteunt daarom ook graag dit project.