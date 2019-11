Het oosten van Australië staat in brand. Er woedden meer dan honderd vuurhaarden, en 170 huizen zijn al verwoest. Voor de eerste keer is zelfs in Sydney de code ‘catastrofaal gevaar’ van kracht.

Bosbranden zijn niet zeldzaam tijdens Australische zomers, maar wat er zich de laatste dagen afspeelt down under, is ongezien. Afgelopen weekend stierven al drie mensen door de bosbranden in het oosten ...