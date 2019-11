Tot zo ver lief zijn voor elkaar: mamablogster start oorlog met haar collega’s

In het Verenigd Koninkrijk is er ophef ontstaan in de anders zo positieve wereld van de ‘mombloggers’. Clemmie Hooper, de blogger achter de Instagram-account ‘Mothers of daughters’, gebruikte een valse account om collega-mamabloggers zwart te maken.

Clemmie Hooper gaf in de Britse media toe dat ze onder een valse naam andere bloggers aanviel op het internet. De blogger achter het populaire ‘Mothers of daughters’-account - zo’n 660.000 volgers - wilde zo naar eigen zeggen mensen op andere gedachten te brengen die zich negatief hadden uitgelaten over haar gezin.

Onder de naam ‘Aliceinwanderlust’ viel Hooper op Tattle.life, een internetforum over sociale media, collega’s aan. Die noemde ze ‘agressief’ of ‘hopeloos op zoek naar roem’. De moeder van vier noemde haar eigen man Simon, zelf ook een bekende influencer in Groot-Brittannië, zelfs ‘een eersteklas lul’.

”Ik kan niet goedkeuren of volledig begrijpen waarom Clemmie dit gedaan heeft”, reageerde Simon in een post op ‘Fathers of daughters’. “Laat er geen twijfel over bestaan: ze heeft slechte keuzes gemaakt. Maar ik heb zelf gezien wat het met iemand doet om drie jaar aan een stuk online te worden aangevallen.”

Commentaar op kinderkamer

Ook de Britse collega-blogger Alice Judge-Talbot kan tegenover The Guardian enig begrip opbrengen voor Hooper. Ook zij werd op Tattle.life op de korrel genomen voor de dingen die ze postte, van de relaties die ze aanging tot de inrichting van de slaapkamer voor haar zoontje. “Toen ik foto’s online zetten na onze verhuizing, zei iemand dat zijn kamer leek op een gevangeniscel.”

Een woordvoerder van Tattle.life laat tegenover The Guardian weten dat de website een nultolerantie hanteert tegenover alle haatdragende boodschappen. “We nemen de privacy van influencers vaak veel serieuzer dan ze zelf doen. We zijn veel strikter met onze regels en moderatie dan veel grote socialemedia-bedrijven.”