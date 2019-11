Meer ouders vinden weg naar CLB via chat

Meer leerlingen en ouders vinden via chat de weg naar hulpverlening bij de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Tijdens het schooljaar 2018-2019 steeg het aantal oproepen bij CLBch@t met 25 procent. 153 CLB-medewerkers verzorgden 5.465 chatsessies. Het aantal chatgesprekken over zelfdoding steeg met 30,5 procent ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Dat meldt CLBch@t, een gezamenlijk initiatief van de CLB-netten in Vlaanderen.