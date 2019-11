Wandelclub Eureka vzw kent groot succes met spek- en eierentocht

Kleine Spouwen

Bilzen - Afgelopen zondag was het een stralende herfstdag. De ideale dag om een heerlijke wandeling te maken met familie of vrienden. De routes waren weer zorgvuldig uitgestippeld en leidden door de mooie natuur in de omgeving van Kleine Spouwen en Rijkhoven.

De wandelaars kwamen uit alle hoeken van het land afgezakt om ten volle te genieten van de mooie aspecten van de herfst Een wandelaar had een jonge gewonde uil gevonden, die voor verzorging opgehaald werd door het opvangcentrum van Opglabbeek.

In de start- en controlezaal draaiden de keuken en de bediening op volle toeren om de innerlijke mens te versterken. Er werd wel om en bij de 60kg spek gebraden. Dit is allemaal verwezenlijkt door de fijne samenwerking van het hele team van medewerkers, waarvoor een welgemeende dankjewel.