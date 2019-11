KZJ Zammelen verkoopt speculaas

Kortessem - Zoals ieder jaar verkoopt de KZJ van Zammelen weer haar eigenste zelfgemaakte speculaas. De KZJ is een onafhankelijke jeugdbeweging en de opbrengsten van de speculaasverkoop gaan dan ook rechtstreeks naar activiteiten en zomerkampen voor haar leden.

Daarnaast is onze speculaas nog eens overheerlijk lekker en aan de prijs van 7 euro voor een halve kilo en 12 voor een volledige kilo, zeer schappelijk van prijs. Bent u geïnteresseerd in het bestellen van onze speculaas? Stuur dan een mailtje naar kzjzammelen@hotmail.com of vul het online formulier in op www.kzjzammelen.be of het papieren formulier dat u in de brievenbus gehad heeft. Bestellen kan dan ook nog telefonisch via 012/23.22.14. De speculaas wordt op 1 december gebakken en vers geleverd diezelfde dag. Bent u niet thuis, dan komen wij zeker voor woensdag 4 december nog bij u langs met de levering, op tijd voor Sinterklaas! Betalen gebeurt eveneens bij levering. De KZJ wenst u alvast veel smulplezier toe!