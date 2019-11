Verzoeningsvergadering bij De Lijn is mislukt: ACOD staakt woensdag in heel Vlaanderen

De verzoeningsvergadering tussen de directie van De Lijn en de vakbonden over het sociaal conflict in Vlaams-Brabant is mislukt. Dat is vernomen bij onderhandelaars van de christelijke en de liberale vakbond. De socialistische vakbond ACOD kondigt aan woensdag te zullen staken in heel Vlaanderen. Het is nog onduidelijk of de liberale en christelijke vakbond zullen meedoen.