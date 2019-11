Vrijwilligers treffen gedumpte puppy’s in plastieken zak aan, en daar blijft het niet bij

Vrijwilligers van dierenorganisatie Sadie’s Stray Dog Rescue troffen een hartverscheurend tafereel aan in de Roemeense stad Bacau. Tijdens hun rit troffen ze langs de kant van de weg een gedumpte hond en een nest puppy’s aan. Als bij wonder waren alle viervoeters nog in leven, al bleef hun ontgoocheling niet beperkt tot dit ene nest. Amper vijf minuten later ontdekten ze verderop nog een tweede nest aan.

De vrijwilligers plaatsten videobeelden van hun interventie eind vorige maand op Facebook. “Hoe is het mogelijk dat iemand dit kleine meisje en haar pasgeboren puppy’s kan dumpen?”, vroeg de organisatie zich af. Vooral de volwassen hond was er slecht aan toe: de viervoeter kampte met een gebroken poot en een verslechterd zicht. Ze werden onmiddellijk in de wagen van de organisatie gedragen voor verzorging.

Moeite om te lopen

Maar daarmee eindigde de interventie weliswaar niet. Amper vijf minuten later vonden ze verderop een tweede nest puppy’s en hun moeder langs de weg. Ook die hond had moeite om nog rond te lopen. Tot overmaat van ramp troffen ze een dag later zelfs nog een derde nest aan, ditmaal zonder een volwassen hond in de buurt.

Intussen stellen de dieren het een pak beter. Zo valt op recente beelden te zien hoe de moeder van het eerste nest, door de vrijwilligers omgedoopt tot Holly, haar vier puppy’s melk geeft. Ze zullen worden verzorgd tot ze een nieuwe thuis hebben gevonden. Doorgaans komen de honden terecht in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland of ons land.