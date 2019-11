Herdenking Wapenstilstand

Paal

Beringen - Op 11 november legde het stadsbestuur een bloemenkrans neer aan het monument van de gesneuvelden in Tervant en aan het monument in de Heldenlaan in Paal.

Nadat men op het kerkhof van Tervant de bloemenkransen had neergelegd begaf de bus zich naar het monument in de Heldenlaan. Hier toegekomen gaf gemeenteraadslid, en ook lid van de historische werkgroep paalonline, Hilaire Poels duiding rond de aanvraag voor de restauratie van ‘de steen’ waar de adelaar onder de klauwen van de leeuw tijdens WOII vernield werd. Vervolgens nam burgemeester Thomas Vints het woord en gaf namens het stadsbestuur z’n erkenning voor wat al de gesneuvelden en oud-strijders in de beide oorlogen voor onze welvaart betekend hebben. Ondanks de schreeuw ‘nooit meer oorlog’ zijn op nog zovele plaatsen veldslagen. Na het neerleggen van een bloemenkrans door NSB Paal aan de herdenkingssteen van weggevoerden en aan het monument legde ook de burgemeester een krans aan het monument. De trompetters van onze Harmonie ‘Hoop in de toekomst’ Paal bliezen, net als in Tervant, de Last Post. Een beklijvend moment waar al de aanwezigen weer stil van werden. Volgend jaar is Koersel de gastdeelgemeente voor de eucharistieviering en de receptie achteraf. AC