Nieuwe weg op oud tramtraject

Eisden

Maasmechelen - Binnenkort kan het autoverkeer vanaf de brug van Eisden 2 rechtdoor rijden naar Rijksweg N 78. De nieuwe weg wordt aangelegd waar ooit het tramspoor lag. Nu bomen en struikgewas geruimd zijn, komt het oude tramtalud weer in beeld.

De tram Tongeren-Maaseik vervoerde ook arbeiders naar de mijn van Eisden. In de buurt van het betonnen tramhuisje stonden fruit- en krantenverkopers en rondlopende sandwichmannen brachten er hun boodschap. Enkele afgedankte tramstellen deden dienst als “bierwagen”, daar kon men ook wachten tot dat de boemeltram arriveerde.

De houten noodbrug van Eisden 2 uit 1944, waar ook de tram over denderde, werd omwille van de rammelende dwarsbalken “de pianobrug” genoemd. De huidige ijzeren brug werd op een koude dag in februari 1954 ingehuldigd. Toen was er al een plan om via het tramtalud een rechte verbinding naar de “Steenweg” te maken.

Maar de plannen zijn in de lade blijven liggen en de bochtige steile weg van de brug maar de Langstraat is tot op vandaag blijven bestaan. Echter, tijden veranderen en vermoedelijk zullen de mensen van het Dörp het niet erg vinden, dat in de toekomst het drukke doorgaand verkeer niet meer allemaal door hun dorp moet om de Rijksweg te bereiken.