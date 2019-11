Wie is Kevin Van Dessel, de tijdelijke rechterhand van interim-coach Olivieri?

Door de interlandbreak is het nog tot zaterdag 23 november wachten op de eerstvolgende competitiewedstrijd van KRC Genk. Die wordt afgewerkt op het veld van Moeskroen. Dan zou de opvolger van Felice Mazzu er al moeten staan, al wil TD de Condé zich niet laten opjagen in zijn zoektocht. “Onze kern is in goede handen bij Domenico Olivieri en Kevin Van Dessel”, stelt hij.