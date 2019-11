Alex Albon ook in 2020 teamgenoot van Max Verstappen

Het Red Bull F1 team heeft officieel bevestigd dat Alex Albon ook volgend jaar voor de renstal zal racen.

Albon vervoegde halverwege het seizoen Red Bull om daar de teleurstellende Pierre Gasly te vervangen. Albon maakte de overstap van zusterteam Toro Rosso terwijl Pierre Gasly opnieuw van Red Bull naar Toro Rosso diende terug te keren.

De Britse Thai maakte tijdens zijn races voor Red Bull een erg goede indruk, zeker gezien het feit dat Albon nog steeds maar aan zijn eerste volwaardig seizoen in de Formule 1 bezig is. Albon zelf is uiteraard erg blij met zijn contractverlenging bij Red Bull.

"Ik ben zeer blij dat ik volgend jaar opnieuw de teamgenoot van Max zal zijn. Ik besef ook hoeveel geluk ik heb dat ik deze kans krijg," zei Albon in een reactie.

"Ik wil Red Bull enorm hard bedanken voor het vertrouwen dat ze me gegeven hebben sinds ik het team heb vervoegd alsook omdat ze me ook volgend jaar in hun wagen plaats laten nemen."

"Dit is een ongelooflijk jaar voor mij. Om halverwege het seizoen door Red Bull gebeld te worden was een grote stap. Nu ga ik alle kennis die ik heb opgedaan aanwenden om in 2020 mee vooraan te strijden."

Albon veroverde tijdens zijn eerste F1-seizoen tot dusver een indrukwekkende 84 punten en staat daarmee zesde in het F1-kampioenschap.

