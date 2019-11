Bilzen plaatst camera’s in omgeving asielcentrum na brandstichting

Bilzen -

De stad Bilzen gaat camera’s plaatsen in de omgeving van het toekomstig asielcentrum in Grote-Spouwen, dat meldt burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen) naar aanleiding van de opzettelijke brandstichting in het voormalig woonzorgcentrum Ark van Noé. Intussen heeft een 25-tal inwoners van Bilzen zich al aangemeld als vrijwilliger om te helpen de schade te herstellen.