Dit mag je verwachten van de eerste designersamenwerking van H&M Home

H&M Home stelt voor het eerst een samenwerking voor met een grote naam uit de designwereld. Het gaat om de New Yorkse ontwerper Jonathan Adler die zijn kenmerkende uitgesproken kleuren heeft toegepast op een collectie voor het Zweedse label.

In 2004 was Karl Lagerfeld de eerste ontwerper die een samenwerking met H&M aanging. Vijftien jaar later haalt nu ook H&M Home voor het eerst een bekende designer aan boord. Die eer valt Jonathan Adler te beurt. De ontwerper uit New York staat bekend om zijn felle kleuren, levendige patronen en uitgesproken accenten. Die worden toegepast op een collectie die gaat van vazen, over kussen tot kaarsen.

“Het is een droom om met H&M te mogen samenwerken”, zegt hij in een persbericht. “Ik hoop dat de mensen evenveel van de collectie genieten als ik deed bij het ontwerpen ervan.” Evelina Kravaev Söderberg, hoofd design bij H&M Home, verwoordt het dan weer zo: “Elk stuk uit de collectie is doordrongen van zijn grenzeloze energie en passie en we zijn blij dat we onze klanten zo een kijkje in de wereld van Jonathan Adler kunnen bieden.”

Adler is niet alleen een interieurontwerper, maar is ook een bekende pottenbakker en auteur van designboeken. De nu 53-jarige Amerikaan lanceerde zijn eerste keramische collectie in 1993 in Barneys New York. Vijf jaar later breidde hij zich uit naar woninginrichting en opende zijn eerste boetiek met dezelfde naam in Manhattan.

De Jonathan Adler x H&M Home-collectie zal in ons land enkel te verkrijgen zijn in het filiaal op de Meir in Antwerpen en dat vanaf 14 november. Een deel zal ook online beschikbaar zijn.