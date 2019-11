Undercover bij Bol.com: voor 10 euro per uur moet je 25 km wandelen en gebruikte seksspeeltjes ordenen

Over enkele weken stapelen de wit-blauwe Bol.com-dozen zich weer op, in aanloop naar Sinterklaas en de feestdagen. Honderdduizenden pakketjes vliegen dan dagelijks de distributiecentra uit. De Nederlandse journalist Jeroen van Bergeijk ging vijf weken undercover in het kloppend hart van Bol.com, en kwam terug met ranzige verhalen over teruggezonden pakjes, hoge werkdruk en de sfeer bij arbeidsmigranten. “Het was haast een soort apartheid.”