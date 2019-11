Stilstaan bij oorlog en vrede

Beringen - Op 11 november is het wapenstilstand, een herdenking die teruggaat naar het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918.

Die dag worden de oorlogsslachtoffers van de beide wereldoorlogen herdacht maar het is ook een moment om stil te staan bij de vele slachtoffers van huidige oorlogen en conflicten in de wereld. Aan de verschillende oorlogsmonumenten in Beringen werd stilgestaan bij het leed van die oorlogen. In Beringen, Tervant, Paal, Beverlo en Koersel werden kransen neergelegd aan het oorlogsmonument. In Koersel werd er ook een misviering gehouden. Tot slot was er in zaal Onder Ons een receptie.