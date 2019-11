Halle Berry mag dan wel 53 zijn, ze showt nog graag haar sixpack

Halle Berry heeft op Instagram een foto gedeeld van de sixpack aan buikspieren die ze heeft. Ze wil er haar volgers mee aanmoedigen om ook in de fitness aan de slag te gaan.

Halle Berry mag dan ondertussen wel 53 zijn, haar lichaam is nog steeds flink afgetraind. Dat bewijst ze met een selfie in de fitness die ze op Instagram deelde. Op de foto trekt ze haar T-shirt naar omhoog om haar sixpack te tonen.

De actrice kampeert tegenwoordig in de fitness voor haar volgende rol als MMA-vechter in de film ‘Bruised’. Ze beult zich al een tijdje af onder begeleiding van haar coach Mubarak Malik, die ze dan ook bedankt in haar post.

“Een van mijn dromen voor deze film was gespierde buikspieren krijgen. Nu heb ik ze eindelijk en het voelt ongelofelijk”, schrijft ze. En ze moedigt ook haar volgers aan om haar voorbeeld te volgen. “Het is hard werken en lastig, maar het zal uiteindelijk elke seconde waard zijn geweest.”