Kinderen bouwen vogelhuisje bij Landelijke Gilde

Alken - Landelijke Gilde Alken heeft samen met een groep kinderen vogelhuisjes gebouwd.

Tuinwerking is de core bussines van Landelijke Gilde Alken. En in elke tuin hoort een huisje waar de vogeltjes in de winter kunnen beschutting zoeken en in het voorjaar een nestje bouwen. Samen met ouders of grootouders knutselden 25 kinderen een huisje voor de kleine vogels in hun tuin.De nodige plankjes waren door stielmannen van het bestuur al op maat klaar gemaakt zodat de handige harrietjes de klus vlot konden klaren.En of ze fier waren !