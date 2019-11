Groepstentoonstelling Palarte in OC De Buiting rond thema 'oorlog en vrede'

Paal

Beringen - De jaarlijkse groepstentoonstelling van Palarte in OC De Buiting met als thema “Oorlog en Vrede” sloot mooi aan met de herdenkingsavond WOII.

In OC De Buiting loopt momenteel een mooie tentoonstelling van Palarte. Niet minder dan 23 kunstenaars hadden hun werken zorgvuldig tentoongesteld. Deze werden voor de gelegenheid ook nog aangevuld door de pentekeningen van Paul Ooms. Tijdens de vernissage namen voorzitter Carmen Demuynck en schepen van Cultuur An Moons het woord. Carmen gaf eerst duiding tot het komen van het thema “Oorlog en Vrede”. Ze waren met Palarte heel graag ingegaan op de vraag van paalonline om samen met de herdenkingsavond WOII de tentoonstelling ook rond dit gebeuren te organiseren. De 23 kunstenaars, onder wie enkele nieuw aangesloten leden, waren dan ook enthousiast aan het werk gegaan of hadden nog mooie werken in hun bezit. Schepen An Moons bevestigde wat Carmen zei, deze tentoonstelling sluit perfect aan met de unieke herdenkingsavond WOII die paalonline op zaterdag had. Dit is een bewijs hoe verenigingen met elkaar kunnen samenwerken en zo meer mensen bereiken.

Tijdens de daaropvolgende receptie speelde de groep Alto Frejo nog folkloristische muziek.