Paalonline organiseert herdenkingsavond rond WOII

Paal

Beringen - Voor een bomvolle zaal in OC De Buiting organiseerde paalonline een zeer geslaagde herdenkingsavond naar aanleiding van 75 jaar bevrijding.

De historische werkgroep die deze avond en de uitgave van het boek “De Tweede Wereldoorlog in Paal” gedurende meer dan twee jaar voorbereidde, mag fier zijn op het resultaat. De collectieve inspanning van deze groep bestaande uit Alex Vanroosbroeck, voorzitter, Etienne Bervoets, secretaris, André Luyten, Cyril Rubens, Jef Geboers, Hilaire Poels, Eddy Vandepoel, Armand Ariën en Luc Vandeweyer, was indrukwekkend.

De avond werd ingezet door de Koninklijke Harmonie Hoop in de Toekomst met een Charles Chaplin Medley en het bekende “Hymn to te fallen”.

Het gesprek met onderwijzer op rust maar nog actief, André Luyten, voerde ons op een vluchtroute van het patronaat in Paal naar de parochiezaal in St. Rom du Tarn in het zuiden van Frankrijk. André vertelde in geuren kleuren over 'de vlucht' en over de omstandigheden van het vluchtelingenleven in Frankrijk.

Daarna werd een aangrijpend filmpje vertoond van het drama dat de familie Kimpen uit Brelaar beleefde in Okselaar. Zes familieleden (vader, moeder en vier kinderen) vonden de dood door de inslag van een Duitse schrapnel op het vluchtende gezin. Eddy Vandepoel maakte deze ontroerende film en deed hiervoor o.a. een beroep op het opzoekingswerk van de Heemkundige Kring van Averbode.

Cyril Rubens kwam dan het boek 'Paal in de Tweede Wereldoorlog' voorstellen. Voor de pauze was er nog een PowerPointpresentatie van Jef Geboers over de troepenbewegingen van het Belgische en Duitse leger in en rond Paal. Jef maakte bovendien een overzichtskaart van Paal met aanduiding van de plaatsen waar alle belangrijke oorlogsgebeurtenissen plaatsvonden.

Na de pauze bracht Jos Vandersmissen enkele authentieke oorlogsliedjes van volkszangers uit die tijd.

Cyril Rubens interviewde vervolgens Irène Verbraeken en Henri Lees over hun belevenissen tijdens de oorlog. Vooral Henri kreeg de zaal aan het lachen toen hij vertelde over zijn kwajongensstreken op het einde van de oorlog en het plezier dat ze beleefden in en op de tanks die Paal binnenrukten.

De avond werd afgesloten met een muzikaal intermezzo van de harmonie en een optreden van het Sint-Ceciliakoor van Tervant. Het koor zong oorlogsliedjes waarbij vooral de “Veral Lynn forever medley” in de smaak viel.

Het muzikale gedeelte van de sfeervolle avond werd afgesloten met een samenzang met Koor en Harmonie van Lili Marleen in verschillende versies en het overbekende “It’s a long way to Tipperary”.

Plots werd de zaal opgeschrikt door een inval van Duitse militairen aangevoerd door een Gestapo-man die een tirade kwam afsteken over het feit dat de Führer op de herdenkingsavond te schande werd gemaakt door het toegangsticket “Zoek het vijfde varken!”.

Twee aanwezigen uit het publiek werden voorgeleid en zonder pardon in de hal van het OC geëxecuteerd.

Consternatie alom. Vooral de jongeren in de zaal konden deze “grap” niet plaatsen en waren erg onder de indruk van deze Duitse inval.

Het werd de verrassende apotheose van een unieke herdenkingsavond”.

Jan Elsen, voorzitter van paalonline dankte alle medewerkers aan de avond en bood namens paalonline de aanwezigen nog een oorlogshapje aan in de hal.