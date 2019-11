Stella McCartney ligt onder vuur voor post over jas van Meghan Markle

Stella McCartney heeft onder druk van haar volgers op Instagram een post verwijderd waarin ze aanhaalde dat Meghan Markle tijdens Remembrance Day een jas van haar hand droeg. Velen vonden het ongepast dat ze een dergelijke trieste herdenking aanhaalde om reclame te maken voor haar eigen label.

Stella McCartney deelde dit weekend op Instagram een foto van Meghan Markle in de zwarte jas die ze zondag droeg voor Remembrance Day en door haar werd ontworpen. “Ik ben zeer vereerd dat de hertogin van Sussex onze mantel van de herfstcollectie draagt tijdens de herdenking”, schreef ze erbij.

Remembrance Day is de dag waarop in het Verenigd Koninkrijk de gesneuvelde soldaten worden herdacht en dus vonden heel wat van haar volgers het ongepast dat ze die aangreep om reclame te maken voor zichzelf. De kritiek was zo heftig dat McCartney zich genoodzaakt zag om de post te verwijderen. “Op deze dag herdenken we de mensen die gevochten hebben voor onze vrijheid en dan ga je jezelf dus niet promoten. Ik ben in shock”, schreef iemand onder meer.

Dierenvriend

De Britse ontwerpster reageerde tot nu toe niet op het incident. Wel deelde ze nog een filmpje van zichzelf bij Animals in War Memorial in Hyde Park, waar de dieren worden herdacht die werden ingezet tijdens de oorlogen waarbij Groot-Brittannië was betrokken. “Ik vind dit een van de belangrijkste herdenkingsmonumenten in Londen, net omdat het de dieren herdenkt die hun leven hebben opgeofferd en dat omdat ze geen keuze hadden”, zei ze. McCartney staat erom bekend een grote dierenvriend te zijn en weigert daarom ook bont, leder en andere van dieren afkomstige stoffen te gebruiken in haar ontwerpen.