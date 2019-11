Bestuurder van koelwagen met 39 dode migranten vecht uitlevering aan Engeland aan

Een in Ierland gearresteerde Noord-Ierse vrachtwagenbestuurder vecht in verband met het koelwagendrama in het Engelse Essex zijn uitlevering aan Engeland aan, zo hebben meerdere Ierse media gemeld. De man wordt ervan verdacht de koelcontainer naar Zeebrugge te hebben gebracht, vanwaar de oplegger het Kanaal heeft overgestoken. In Grays nabij Londen zijn kort daarna op 23 oktober 39 lijken in de koelwagen ontdekt.