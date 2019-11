Koen Wauters over zijn relatie: “Ja, soms is er afstand tussen Valerie en mij”

De nieuwe plaat van Clouseau, Tweesprong, ligt sinds vrijdag in de winkelrekken. Het is een bijzonder persoonlijke plaat geworden, en dat is bewust. “Ik wilde deze keer teksten die aan de ribben bleven plakken”, zegt Koen Wauters in Dag allemaal. Ook relatieproblemen gaat hij niet uit de weg.

Geen eenheidsworst maken, zoals je zoveel hoort op de radio. Dat was wat Koen en Kris Wauters probeerden op Tweesprong. “Wij opteerden voor echte muzikanten en ik wou deze keer ook teksten die aan de ribben bleven plakken, waar wat vlees aan zit”, zegt Koen. “Ook al betekende dat dat we niet per se voor de grootste hits zijn gegaan. Een nummer als Actie was volgens mensen die de demo gehoord hebben een knaller, maar het heeft de plaat niet gehaald.”

Koen zingt in enkele songs over koppels die uit elkaar groeien. Dat is niet helemaal verzonnen, geeft hij toe in Dag allemaal. “Het zit nog heel goed tussen Valerie (De Booser, zijn vrouw, nvdr) en mij. Maar als je zeventien jaar bij elkaar bent, zitten daar ups en downs bij. Die mindere periodes hebben wij ook gehad, absoluut. Maar gelukkig zijn er meer ups dan downs.”

“We zweven niet meer constant boven de grond van verliefdheid”, zegt Wauters verder in het interview nog eens. “Zo is het leven niet. Zeker niet als je zoveel jaren bij elkaar bent. Natuurlijk is er al eens ruzie, dat gebeurt in elk huishouden. Soms ben ik te veel aan het werk en is er wat meer afstand tussen ons. Dan moet je allebei willen werken aan de relatie om elkaar terug te vinden.”