Ryan reageert op pijnlijk vertrek uit ‘Boer zkt vrouw’: “Ik bleek slechts het keukenhulpje”

Het was nooit meer geworden dan vriendschap, zei Marianne (40) in Lapland. En dus stuurde ze vorige week de Nederlander Ryan naar huis in Boer zkt vrouw. Die reageert daar dinsdag op in Dag allemaal. “Remco eiste alle aandacht op, ik was het vijfde wiel aan de wagen.”

Met twee streden ze om het hart van Marianne (40) in Lapland. Ryan (31) en Remco (37), allebei vastbesloten haar het hof te maken. Tot Boer zkt vrouw-presentatrice Dina Tersago plots opdook en Marianne opdroeg te kiezen. Ze koos voor Remco.

“Ik voelde het wel aankomen”, zegt Ryan in Dag allemaal. “Uit de gesprekken die we met z’n allen hadden, bleek dat Marianne iets meer raakvlakken had met Remco. Het was vrij logisch dat hij mocht blijven. Al bleef ik diep vanbinnen wel hopen dat ze voor mij zou kiezen. Ik voelde me goed bij Marianne en was graag in Lapland. Ik wilde best nog wat langer blijven.”

Ryan voelde de dagen voor zijn vertrek naar eigen zeggen veel frustraties. “Remco eiste echt alle aandacht op. Zo was er voor mij weinig kans om Marianne iets van mezelf te laten zien. Toen Remco en ik samen zouden koken, vond ik dat meteen een leuk idee. Maar toen nam hij meteen het voortouw, en bleek ik niet meer dan het keukenhulpje. Uiteindelijk was het zijn gerecht en leek ik slechts de assistent.”

Er zit veel meer in hem dan hij heeft kunnen tonen, zegt Ryan. “Maar ik heb helemaal geen spijt van mijn deelname.”