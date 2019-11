Isabelle A boos op VTM: “Jammer dat Davy op kap van gasten probeert te scoren”

Toen zat ze daar plots, in een badkuip terwijl Julie Van den Steen en Niels Destadsbader vloeibare chocolade over haar heen goten. De nietsvermoedende Isabelle A kijkt niet met de glimlach terug op haar passage in VTM-talkshow Wat een dag. “Het is jammer dat Davy op de kap van zijn gasten probeert te scoren”, zegt haar platenmaatschappij dinsdag in Dag allemaal.

Eigenlijk was het plan van Isabella A en haar platenmaatschappij CNR om in Wat een dag bij wijze van promostunt doosjes chocolade uit te delen aan het publiek. Sjokola is de titel van haar nieuwste plaat, vandaar. Maar dat werd afgekeurd door de redactie. In de plaats kreeg de Gentse zangeres een chocoladebad.

“De volgende ochtend zat er nog chocolade in mijn oren”, zegt Isabelle in Dag allemaal. “Ik was vooraf niet ingelicht. Ik had in de kleedkamers wel gezien dat er verdacht veel handdoeken klaarlagen, maar ik had er geen idee van wat Davy (Parmentier, de presentator, nvdr) en zijn team hadden bekokstoofd.”

De jurk van Isabelle A moet nu naar de droogkuis en haar extensions van 700 euro zijn eraan. De zangeres kreeg naar eigen zeggen excuses van de presentator na het programma, maar haar platenmaatschappij wil het er niet bij laten. “Het is jammer dat Davy op de kap van zijn gasten probeert te scoren”, klinkt het bij platenmaatschappij CNR. “De factuur gaat naar VTM.”

De zender zegt nochtans dat alles van tevoren was afgesproken met het label, maar dat ontkent CNR. “Helemaal niet netjes.”