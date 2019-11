Fedasil ziet conflicten almaar driester worden, na “trieste primeur” in opvangcentrum Bilzen

Bilzen -

In de nacht van Wapenstilstand greep een onbekende dader naar het ultieme wapen om de opening van het asielcentrum in Bilzen te vermijden: brandstichting. Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, spreekt van een trieste primeur en ziet de incidenten almaar driester worden. In Dormaal, deelgemeente van Zoutleeuw, waar binnenkort ook een omstreden centrum opent, moet een bewakingsfirma al de aannemer beschermen. Dat na passages van Voorpost, Theo Francken én Dries Van Langenhove die volgens onze info de boel kwamen oppoken.