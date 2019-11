Ridders van Heco openen Teungers carnaval

Tongeren - Ridders van Heco hielden maandag 11 november voor de 25ste keer hun jaarlijkse opening van het carnaval. Rond 9 uur kwamen talrijke carnavalisten samen in de tent aan hun thuishaven, café Op ’t Hoekje. De drie groepen ere-genodigden kregen samen met de andere genodigden koffiekoeken aangeboden met koffie en andere dranken. Alles werd muzikaal opgeluisterd door de kapel Boggetse Kook uit Bocholt. De ambiance zat er al goed in.

Van aan het café Op ’t Hoekje trokken ze samen in stoet met meer dan 250 carnavalisten naar Zaal Volksontwikkeling, waar Opperridder Philippe I van de Ridders van Heco in open auto samen met de stadsprins Patrick I onder groot applaus onthaald werd.

Om 11u11’ werd het startschot gegeven van het nieuwe carnavalsseizoen. Voorzitter Jean Smullenberghs verwelkomde naar jaarlijkse gewoonte alle 64 groepen en dit jaar als ere-gasten CV De foute Ruiters, KV de Waggelerre uit de Voerstreek en de Firefly's uit Tongeren.

Dan barstte het feest los in de bomvolle zaal met optredens van de artiesten Erwin, Nick Gilissen, Juulke en Franz Theunisz. Die laatste komt al voor de 25ste keer naar de Ridders van Heco en werd in de bloementjes gezet. De presentatie was in handen van Chris Geerts en de muzikale omlijsting werd verzorgd door Dj Peter M.

Poot Philippe, Fransen Jacques en Duchateau Guy werden ere-ridder van de Ridders van Heco. Er was ook hoog bezoek, niemand minder dan de Europese prins, Geysels Gerard.

Wnd burgemeester An Christiaens wenste iedereen een fijne carnavalsperiode en was vol lof over de organisatie. Schepenen en raadsleden van Stad Tongeren waren ook van de partij.