Op sociale media is een foto opgedoken van Pommeline Tillière die kust met een onbekende man. Het gaat om Cirio Wassenhove, net als de blondine een tatoe-artiest in het Gentse.

Het lijkt erop dat Pommeline, bekend van haar deelname aan Temptation Island de breuk met Fabrizio verwerkt heeft. Zelf heeft ze er (nog) niets over bekendgemaakt, maar op Instagram spreekt een beeld boekdelen: op de foto is duidelijk te zien hoe Pommeline in de wagen kust met een man.