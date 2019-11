Wellen -

Het is 11 november: wapenstilstand en het einde van de Eerste wereldoorlog. Overal in Limburg worden met plechtigheden de gesneuvelden herdacht. In Wellen is de laatste oudstrijder het voorbije jaar overleden. 179 jonge Wellenaren vochten aan de IJzer in de eerste wereldoorlog, 22 overleefden het niet.