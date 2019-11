Iran opnieuw in overtreding nucleair akkoord

Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft Iran opnieuw enkele bepalingen van het nucleair akkoord dat het in 2015 met de internationale gemeenschap gesloten heeft, met de voeten getreden. Zo schrijft het IAEA dat Iran weer uranium is beginnen te verrijken in zijn ondergrondse site in Fordow, wat door het akkoord expliciet verboden wordt. Ook heeft Iran zijn voorraad verrijkt uranium verder aangevuld, waardoor het nu haast over dubbel zoveel laag-verrijkt uranium beschikt als toegelaten.