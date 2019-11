Eerbetoon aan de Vrouwen van de Oorlog

Hasselt-Centrum

Hasselt - Aan de Maastrichterpoort werd aan de Onbekende Oorlogsvrouw een korte herdenking gehouden, georganiseerd door Pax Christi. De regen weerhield een 60-tal mensen er niet van om er bij te zijn.

Op de hoek van de Maastrichterstraat en de Guffenslaan staat het monument van de Onbekende Oorlogsvrouw. Het is een beeld van Jan Calmeyn en werd 21 jaar geleden in Hasselt geplaatst om de vrouwen van de oorlogen te herdenken. Op initiatief van Lisette Stiers van Pax Christi troffen de vrouwen én mannen elkaar op het kruispunt voor een kort eerbetoon. Met witte vlaggen, teken van de vrede, in de hand luisterden zij naar het koor Volkoren Grijs en de toespraken. Ook een hedendaags vrouwelijk oorlogsslachtoffer, de Iraakse Zara, nam even het woord om haar verhaal de wereld in te sturen. Nadien las schepen Lies Jans nog een gedicht voor waarna zij namens de stad Hasselt bloemen neerlegde aan de voet van het beeld. Later legden de vrouwen nog rozen en een brood neer aan het beeld. “Omdat de vrouwen na de oorlog rozen en brood vroegen”, luidt het verhaal.