Match in Bundesliga ontaardt in vechtpartij

Het was geen leuke week voor Eintracht Frankfurt. Donderdag ging het in blessuretijd de boot in tegen Standard, zondag verloor het met het kleinste verschil tegen Freiburg én kreeg het tweede rode kaarten. Vooral die laatste ging achteraf over de tongen. Aanvoerder David Abraham werd namelijk in de blessuretijd van het veld gestuurd, nadat hij Freiburg-trainer Streich een beuk had verkocht.