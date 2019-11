Geen jetlag voor Mathieu van der Poel: wereldkampioen overklast in Niel andermaal de tegenstand

Er stond ook in Niel geen maat op Mathieu van der Poel. Na iets meer dan twee rondes trok hij er in de Jaarmarktcross alleen vandoor, niemand zag hem nog terug. Van der Poel won met een ruime voorsprong voor Laurens Sweeck en volgt zo zichzelf op in Niel. De verrassende Thijs Aerts mag mee op het podium.

Om 5u ging zijn wekker, liet Mathieu van der Poel weten via Instagram. Van het Italiaanse Silvelle - waar hij zondag Europees kampioen werd - ging het naar Niel, waar de Jaarmarktcross op de agenda stond. Als één van de weinige toppers stond hij daar aan de start. Vooraf kreeg hij nog even zijn verloren spullen - die hij op training kwijtspeelde - terug van de eerlijke vinder.

Van der Poel moest even warmdraaien na de vroege vliegreis: ploegmaats Tom Meeusen en David van der Poel bepaalden het tempo in de beginfase. Van der Poel bekeek het vanuit circa vierde positie, na tweeënhalve ronde had hij genoeg gezien. De eerste versnelling was meteen de goede. De wereld- en Europese kampioen zette de rest meteen op een grote achterstand. Bij het ingaan van de derde ronde gaf de chrono al meer dan tien seconden aan.

Voor de zege was de strijd dan al gestreden, de strijd om het podium was iets spannender. In de vierde ronde gooide Laurens Sweeck zijn kaarten op tafel door te versnellen, hij pakte meteen enkele lengtes. Sweeck slaagde er nog lange tijd in om het verschil met Van der Poel binnen te perken te houden, al reed de Nederlander spelenderwijs rond in de modder van Niel.

De verschillen waren duidelijk: Van der Poel op weg naar de zege, Sweeck lag op koers voor plaats twee en daarachter was Thijs Aerts de beste van de rest. De jongere broer van Belgisch kampioen Toon liet zijn kompanen iets na halfweg koers achter en bouwde stelselmatig een mooi bonus uit.

Er gebeurden geen gekke dingen meer in de slotfase. Van der Poel zou uiteindelijk 1’20” voor Sweeck over de meet rijden, voor de Nederlander is het zijn derde zege in drie crossen. Een blije Aerts legde beslag op de derde stek.

Top vijf Jaarmarktcross Niel:

1) Mathieu van der Poel

2) Laurens Sweeck

3) Thijs Aerts

4) Tom Meeusen

5) Diether Sweeck