Okra Peer trekt naar de naar Vulkaaneifel

Peer - Okra Peer ging op driedaagse naar de Vulkaaneifel in Duitsland.

De Okraleden van Peer vertrokken op 8 november naar de Vulkaaneifel. In de voormiddag werden ze al in Gerolstein verwacht waar het gekende bronwater wordt gebotteld. Namiddag werd de Verloskerk van Gerolstein bezocht waar 24 miljoen mozaieksteentjes zijn gebruikt. Als afsluiter van de dag maakte de groep een wandeling rond de Meerfelder Maar, een van de grootste in de Duitse Eifel.

Overnachten deed de groep in een hotel in Deusterfeld. Op dag 2 volgde een rondrit door het natuurschoon van de Eifel met her en der een stop zoals aan de burchtruïnes in Mandenscheid en de drie Dauner Maren. Ook de historische stad Trier werd verkend.

Op de derde en laatste dag bezochten ze het wildpark van Daun waar ze niet herten, everzwijnen en lama's van dichtbij konden bewonderen, maar ook speelse aapjes.