Toekomstig asielcentrum gaat onder luid applaus in vlammen op: “Laat de boel maar platbranden”

Bilzen -

De zware brand in het toekomstige asielcentrum aan de Rode Kruislaan waarbij het dak en de bovenverdieping zondagnacht werden vernield, is aangestoken. Dat blijkt uit het gerechtelijk onderzoek. Aan de zijkant van het gebouw werd een kelderruit geforceerd en in het pand zouden lege jerrycans hebben gelegen.