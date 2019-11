Celebs Sterren schitteren op rode loper People’s Choice Awards

Naar jaarlijkse gewoonte verzamelden sterren op de rode loper van de E! People’s Choice Awards. Voor deze editie in het Barker Hangar in Santa Monica, haalden onder meer de Kardashians, Pink en Gwen Stefani hun hippe galakleding uit de kast. Maar ex-Destiny’s Child Kelly Rowland ging met alle aandacht lopen in een reflecterende jurk en ellenlange haarextensions.