Actrice Paula Sleyp (88), beter bekend als Oma Paula uit Sesamstraat, is overleden. Ze kampte al enkele jaren met gezondheidsproblemen. Dat meldt VRT.

De carrière van Sleyp startte in de jaren 60 met de cultserie “Kapitein Zeppos” waar ze roddeltante Liza vertolkte. Echte bekendheid verwierf ze als “Oma Paula” in Sesamstraat. Daar had ze regelmatig ...