450 lekkerbekken op eetdag Bejaardenclub Vinkenhof

Houthalen-Helchteren - Vorige zondag organiseerde de vzw Bejaardenclub van Vinkenhof haar jaarlijkse eetdag. Dankzij de inzet van een 30-tal vrijwilligers was dit weer een geslaagde editie.

In twee sessies schoven ongeveer 450 sympathisanten hun benen onder tafel voor mosselen, halve haan, vidé, stoofvlees, koude schotel of kindermenu. Dit alles werd geserveerd met lekkere frietjes. Als toetje werd door de vzw een gratis ijsje of koffie aangeboden. De opbrengst van deze eetdag komt volledig ten goede aan activiteiten die door de vzw worden ingericht voor de bewoners van woonzorgcentrum Vinkenhof, Gorisberg, Vinkendreef en Abelenstraat.