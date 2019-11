Turkije start repatriëring van gevangengenomen IS-strijders: “Ze zijn van u”

Turkije is, zoals eerder aangekondigd, begonnen met het terugsturen van gevangengenomen buitenlandse IS-strijders. De procedure omtrent een Amerikaanse strijder is afgerond, hij is teruggestuurd. Binnenkort volgen 24 anderen, onder wie elf Fransen, tien Duitsers, twee Ieren en een Deen. “Geen nood om alle richtingen uit te rennen: we gaan de IS-leden naar u terugsturen. Ze zijn van u, doe ermee wat u wilt”, verklaarde de minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu eerder.