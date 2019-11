Prins Harry en Meghan Markle weer samen gezien met prins William en Kate Middleton

Het was maanden geleden, maar de Britse prins Harry en Meghan Markle zijn zondag weer in het gezelschap van prins William en Kate Middleton gesignaleerd. Zij het om puur professionele redenen.

Het was van juni geleden dat de zogenaamde Fab Four zich weer samen liet zien. Deze keer waren ze allemaal aanwezig op de Royal British Legion Festival of Remembrance in de Londense Royal Albert Hall. Op het evenement werden Britse strijdkrachten herdacht.

Foto: Photo News

De prinselijke broers en hun wederhelften, Meghan Markle en Kate Middleton, waren dan wel op hetzelfde moment op dezelfde plaats, maar veel interactie was er niet. Het viertal stond ver van elkaar. Zo ver, dat de aanwezige pers geen foto’s kon maken van de twee hertoginnen samen. Beide prinsen werden wel samen gefotografeerd.

Foto: Photo News

De hertoginnen droegen voor de gelegenheid wel een gelijkaardige look. Markle koos voor een zwarte midi-jurk, Middleton voor een marineblauwe jurk, beiden met uitlopende rok. De dames kozen ook voor een donkere, wollen jas en bijpassend hoofddeksel om de kou buiten te trotseren. De afstand tussen de fab four beklemtoont de kille band tussen de koppels. In een recent interview bevestigde prins Harry dat de broers zich momenteel “op verschillende paden bevinden.”