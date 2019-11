Mooie herdenking van de slachtoffers in Wolder

Riemst - Op vrijdag 8 november verzamelden de leden en afgevaardigden van de oud-strijdersbond, het gemeentebestuur van Riemst en vertegenwoordiging vanuit de stad Maastricht op het prachtige kerkhof in Wolder (Maastricht).

Het was de kleinzoon van een oud-strijder van 1914-1918, Robert Neven, die eerder toevallig enkele jaren geleden ontdekte dat op deze begraafplaats verschillende oud-strijders begraven lagen. Hijzelf van de oud-strijdersbond sectie Vroenhoven – Groot Riemst mobiliseerde meteen de nodige personen, waarna deze plechtigheid nu voor de derde keer heeft plaatsgevonden. Op deze plek rusten zowel de vijf Belgische soldaten die in 1918 stierven in Maastricht na internering in werkkampen, als 44 van de 53 soldaten die stierven bij het begin van WO II. 'The Last Post', 'De Brabançonne', 'Amazing Grace' en het 'Te Velde' klonken mooi tussen de prachtig verzorgde graven, waarvoor veel dankbaarheid werd uitgesproken om deze graven zo goed te onderhouden.

Na afloop was er in de Waterburcht in Millen nog een gezellig samenzijn voor de Belgische delegatie.