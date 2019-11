David Goffin sluit seizoen af op elfde plaats op ATP-ranking

Er beweegt maandag weinig op de nieuwe wereldranglijst in het mannentennis. Het is wachten op de ontknoping van de ATP Finals in Londen om te weten wie het tennisjaar 2019 als nummer 1 mag afsluiten. Voorlopig heeft de Spanjaard Rafael Nadal die begeerde positie in handen maar Novak Djokovic (tweede) kan hem nog onttronen. De Serviër won zondag alvast vlot zijn eerste match in de O2 Arena tegen de Italiaan Matteo Berretini.