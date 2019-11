Jonge dansers van de dansacademie Odacs schitteren op de sinterklaasshow in Overpelt

Overpelt

Pelt - 75 jaar al zetten de vele vrijwilligers en het sinterklaascomité zich in om de kinderen van Pelt een onvergetelijke intrede van sinterklaas en zijn pieten te bezorgen.

Het was een jubileumshow om nooit te vergeten, de stoomboot met de sint had n klein beetje vertraging maar Raf Cox, entertainer van dienst had een mooi programma voor de kinderen klaar.

Twee uitverkochte zalen, 900 tickets, een perfecte organisatie, kinderen, ouders en grootouders zaten op het tipje van hun stoel en genoten. Er werd gezongen, gelachen en vooral naar de mooie show met stoute boefjes en de vrolijke kokpietjes gekeken.

De show werd voor de allereerste keer opgeluisterd door de jonge dansers van de locale dansacademie Odacs uit de voorhasselt straat nr 8 in Overpelt.

Toen de organisatie bij ons kwam aankloppen hebben we meteen ingestemd met deze leuke opdracht. We hebben zelf kostuums gemaakt en samen met mijn vrouwtje Maxime Bruys leuke choreografieën bedacht verteld ons Sander Camps, oprichter en bezieler van de dansschool. “Jong talent van eigen bodem een kans geven dat is onze doelstelling”

Het was tof om het enthousiasme van de kinderen te zien terwijl de dansers hun danspasjes opvoerde. Zelfs de pieten dansten mee. We hebben reeds grootste plannen voor volgend jaar maar deze blijven nog geheim glimlachen de zichtbaar tevreden Raf Cox en Sander Camps.