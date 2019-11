Bij een gezamenlijke actie van de Nederlandse en Belgische ordediensten in een internationaal onderzoek naar terrorismefinanciering, zijn zes verdachten aangehouden. Onder hen ook twee Belgische verdachten.

Dinsdag werden drie mannen uit het midden van Nederland en twee mannen in België aangehouden. Woensdag is nog een zesde verdachte aangehouden, ook in de regio Midden-Nederland. Het onderzoek staat onder ...