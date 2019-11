Neil Robertson steekt titel op zak in prestigieus snookertoernooi Champion of Champions

De Australiër Neil Robertson heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan het Champion of Champions snookertoernooi (440.000 pond) op zijn palmares geschreven. In het Engelse Coventry versloeg de nummer vier van de wereld in de finale de Engelsman Judd Trump (WS 1) met 10-9.

In een zeer hoogstaande wedstrijd waarin Robertson met breaks van 115 en 56 een 3-1 voorsprong nam, potte Trump in de drie volgende frames breaks weg van 121, 127 en 119 waartegen Robertson geen enkel punt kon tegenscoren. The Thunder from Down Under noteerde voor de pauze echter nog een 96 en een 111 break voor een 5-4 voorsprong. Trump stelde na de spelhervatting gelijk.

In frame tien was Robertson, winnaar van het toernooi in 2015, op weg naar een 147 maximum, maar hij miste na dertien keer rode, met de daaropvolgende zwarte bal, de veeriende rode bal. Met de 104 break werd het 6-5 voor de wereldkampioen van 2010.

Trumpstelde echter gelijk waarna de vier volgende frames werden verdeeld, na onder meer een 135 break van Robertson. In de volgende frame leek de 37-jarige uit Melbourne op een frame van de zege te komen, maar Trump snookerde de 16-voudige ranking toernooiwinnaar en won de frame.

Trump ging in frame achttien met een 69 break van start waarna Robertson alsnog gelijk stelde en de herspotte zwarte bal wegpotte om een beslissende frame uit de brand kon slepen. Daarin greep Robertson de eerste kans waaruit hij een 137 clearance lukte, zijn vijfde honderd plus break in de wedstrijd.

Robertson houdt aan de overwinning 175.000 euro over. Trump moest het doen met 70.000 euro.

. Uitslag finale:

Neil Robertson (Aus/4) - Judd Trump (Eng) 10-9

69/47 - 112(112)/0 - 8/86(86) - 71(56)/50 - 0/121(121) - 0/127(127) - 0/119(119) - 96(96)/0 - 124(111)/0 - 36/75 - 104(104)/0 - 58/70 - 7/84(84) - 91(81)/36 - 45/75(62) - 135(135)/0 - 60/62 - 76/69(69) - 137(137)/0.