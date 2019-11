NBA. Kampioen Toronto beëindigt zegereeks van LA Lakers, Denver nieuwe leider in Western Conference

Na zeven overwinningen op rij weten de Los Angeles Lakers opnieuw wat verliezen is. Zondagavond ging het team van LeBron James voor eigen publiek onderuit tegen kampioen Toronto. De Raptors haalden het in het Staples Center met 104-113.

Pascal Siakam (24 ptn, 11 rbs) en Fred VanVleet (23 ptn, 10 ass) waren de sterkhouders bij de bezoekers, die nochtans niet op volle kracht aantraden door de blessures van Kyle Lowry (duimbreuk) en Serge Ibaka (verstuikte enkel).

LeBron James was met een triple double (13 ptn, 15 ass, 13 rbs), de 85e uit zijn carrière, op de afspraak maar kon niet verhinderen dat de Lakers hun tweede nederlaag van het seizoen moesten slikken. Het vorige verlies dateerde van de eerste speeldag toen in de stadsderby van de Clippers werd verloren. Anthony Davis, teamgenoot van LBJ, werd met 27 punten topschutter van de partij.

Denver en Milwaukee winnen

Door de nederlaag worden de Lakers aan de top van de Western Conference bijgebeend door Denver. De Nuggets haalden het na een verlenging met 98-100 bij Minnesota. Nikola Jokic schonk zijn team met een korf op 2,5 seconden van het einde de overwinning.

Toronto won net als de Lakers en de Nuggets zeven van zijn negen wedstrijden en staat daarmee tweede in de Eastern Conference na Boston (7-1), dat zondagavond niet in actie kwam. Milwaukee is derde met zeven zeges uit tien matchen. De Bucks klopten Oklahoma City met 119-121. Het Griekse fenomeen Giannis Antetokounmpo, vorig seizoen de MVP van het reguliere seizoen, had met 35 punten en 16 rebounds een ruim aandeel in de hardbevochten zege.