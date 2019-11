“We gaan jullie afslachten”: klare taal van kinderen in Syrisch vluchtelingenkamp

In een reportage van de Britse journalist Mark Stone voor Sky News is te zien hoe tienduizenden IS-vrouwen gevangenzitten in een vluchtelingenkamp in Syrië. Ondanks de recente dood van hun leider, blijven ze openlijk steun betuigen aan de extremistische organisatie. Zelfs de allerkleinsten spreken klare taal: “We zullen jullie afslachten”, zegt een jongetje voor de camera.